Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коллеги и друзья Анны Прокофьевой поделились воспоминаниями о ней

Коллеги и друзья Анны Прокофьевой поделились воспоминаниями о ней

Журналист Анна Прокофьева, снимая репортажи в зоне СВО, проявляла мужество и героизм. Об этом рассказал «Звезде» приехавший проститься с коллегой на Троекуровское кладбище специальный корреспондент Первого канала Олег Шишкин.

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