Коллеги и друзья Анны Прокофьевой поделились воспоминаниями о ней

Страна и люди

Журналист Анна Прокофьева, снимая репортажи в зоне СВО, проявляла мужество и героизм. Об этом рассказал «Звезде» приехавший проститься с коллегой на Троекуровское кладбище специальный корреспондент Первого канала Олег Шишкин.