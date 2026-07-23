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Парламентская газета

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ЦБ проведет опорное заседание

ЦБ проведет опорное заседание

Банк России в пятницу, 24 июля, проведет заседание по ключевой ставке. Это заседание станет опорным, поскольку регулятор не только примет решение по ставке, но и обновит свой среднесрочный макроэкономический прогноз.

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