Арина Хороля поделилась советами для первокурсников

В преддверии Дня студента мы попросили молодого специалиста Арину Хороля, которая летом выпустилась из Ямальского многопрофильного колледжа, вспомнить годы учёбы в окружной столице и поделиться советами для первокурсников.
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