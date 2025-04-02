Исполняющим обязанности главы Салавата вновь стал Артур Рундау

УФА, 2 апреля, ФедералПресс. На недавнем заседании правительства Башкортостана, состоявшемся в Центре управления республикой, глава региона Радий Хабиров объявил об уходе Альберта Муталова с поста главы администрации Салавата.
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