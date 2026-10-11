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Как работают анаэробные герметики — от теории полимеризации до надежной фиксации

Как работают анаэробные герметики — от теории полимеризации до надежной фиксации

Анаэробные герметики (или анаэробные клей-герметики) — это современные материалы, предназначенные для уплотнения и фиксации резьбовых соединений в сантехнических системах, газовом хозяйстве и отоплении.

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