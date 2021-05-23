Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе выступления перед курсантами американской Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк в субботу, 22 мая, заявил о том, что перед страной стоят угрозы терроризма, кибероружия и пандемии коронавируса.