ИЗВЕСТИЯ iz

6 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Это нормально. Коммунальные службы должны работать, инженерные службы проектировать новые ливнёвки и другие коммуника...На Кубани спрогно...
  • Луара Тарасюк
    Раньше надо было отдавать отчет своим действиям! А теперь искупай свою вину!Суд в Минске не у...
  • Александр Жучков
    Мне от этой встречи ни горячо, ни холодно. Пенсию не прибавилиПо женевскому счету

Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США

Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе выступления перед курсантами американской Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк в субботу, 22 мая, заявил о том, что перед страной стоят угрозы терроризма, кибероружия и пандемии коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх