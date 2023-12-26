Сотрудники полиции и общественник в подмосковном Щёлкове провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции МУ МВД России «Щёлковское» совместно с представителем Общественного совета при МУ МВД Алексеем Васильченко, воспитанниками военно-патриотического клуба «Каскад», педагогом Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» г.
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