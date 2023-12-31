Нарколог Иванов разрешил выпить 150 граммов крепкого алкоголя в новогоднюю ночь

Психиатр-нарколог Андрей Иванов из Министерства здравоохранения Алтайского края сообщил «Российской газете», что употребление 150 граммов крепкого алкоголя в новогоднюю ночь вряд ли причинит существенный вред организму.
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