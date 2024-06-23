Джек Родуолд: «Всегда хотел играть в КХЛ – лучшей лиге Европы. После перехода в Россию никто не переставал со мной общаться»

30-летний форвард перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье. – Кто повлиял на ваше решение поехать в Россию? – Изначально, когда я принял решение покинуть Северную Америку, чтобы играть в Европе, хотел выступать в КХЛ.