Политика как он...
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Политика как она есть

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Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

  Ситуация с мигрантами доходит до парадокса: в Подмосковье они жестоко избили высокопоставленного полковника полиции, который сделал им замечание.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,начать надо с высших чинов:Колоколцева ,Краснова может тогда органы зашевелятся?
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1 час.
татьяна александрова александрова
Всё идёт по плану
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6 мин.
Silver Kont
Пока черножопых бесхвостых ишаков не будут пиZдить беспощадно и утыкать рылами в асфальт с последующей депортацией вместе с самками и выблядками, они и будут наглеть дальше... А за дачу взятки должностным лицам черножопым надо давать максимальные сроки с последующей депортацией лишением права въезда в Россию пожизненно... Ментов за взятки сажать на &quot;общие&quot; зоны, никаких &quot;ментовских&quot;...
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3 мин.

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