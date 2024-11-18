Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

Silver Kont

Пока черножопых бесхвостых ишаков не будут пиZдить беспощадно и утыкать рылами в асфальт с последующей депортацией вместе с самками и выблядками, они и будут наглеть дальше... А за дачу взятки должностным лицам черножопым надо давать максимальные сроки с последующей депортацией лишением права въезда в Россию пожизненно... Ментов за взятки сажать на "общие" зоны, никаких "ментовских"...