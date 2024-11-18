Ситуация с мигрантами доходит до парадокса: в Подмосковье они жестоко избили высокопоставленного полковника полиции, который сделал им замечание.
Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,начать надо с высших чинов:Колоколцева ,Краснова может тогда органы зашевелятся?
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1 час.
татьяна александрова александрова
Всё идёт по плану
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6 мин.
Silver Kont
Пока черножопых бесхвостых ишаков не будут пиZдить беспощадно и утыкать рылами в асфальт с последующей депортацией вместе с самками и выблядками, они и будут наглеть дальше... А за дачу взятки должностным лицам черножопым надо давать максимальные сроки с последующей депортацией лишением права въезда в Россию пожизненно... Ментов за взятки сажать на "общие" зоны, никаких "ментовских"...
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3 мин.
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