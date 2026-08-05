MS NOW: экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln, который несет дежурство в Аравийском море и участвует в войне США с Ираном, столкнулся, по словам близких военнослужащих, с антисанитарией и нехваткой продовольствия.
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