Политика как он...
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Политика как она есть

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MS NOW: экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

MS NOW: экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln, который несет дежурство в Аравийском море и участвует в войне США с Ираном, столкнулся, по словам близких военнослужащих, с антисанитарией и нехваткой продовольствия.

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