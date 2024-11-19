Новая статья: Обзор видеокарты Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC: строгий дизайн, тихая ра...

Новая статья: Обзор видеокарты Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC: строгий дизайн, тихая работаПремиальные модели видеокарт Acer выделены в собственную торговую марку Predator, а самым мощным представителем серии является разогнанная версия Radeon RX 7800 XT.
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