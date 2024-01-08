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Добрый Мир

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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины Фото: Globallookpress.com По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

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