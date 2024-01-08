По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины Фото: Globallookpress.com По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии