«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде Дания закупила в общей сложности 27 истребителей F-35.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Могут использоваться только в учебных целях»: Дания забирает истребители F-35 в «урезанном» виде Дания закупила в общей сложности 27 истребителей F-35.
Свежие комментарии