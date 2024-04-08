«Северная железная дорога» приступает к ремонтно-путевой кампании

По информации пресс-службы СЖД, в летний период будет отремонтировано 400 километров пути.Специалисты укрепят земляное полотно и насыпь, отремонтируют пять мостов, уложат 70 стрелочных переводов, заменят рельсошпальные решетки и выполнят другие работы.