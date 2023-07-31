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Министр Пакистана назвал число кандидатов на пост врио главы правительства

Министр Пакистана назвал число кандидатов на пост врио главы правительства

В списке кандидатов на пост временного главы правительства Пакистана на период до очередных всеобщих выборов оказались пять человек, заявил федеральный министр водных ресурсов Пакистана Сейид Хуршид Ахмед Шах, 31 июля сообщило агентство Daily Times.

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