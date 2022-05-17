Медвежий угол

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Весь мир против нас – отвечаю на комментарий. Сарказм

Весь мир против нас – отвечаю на комментарий. Сарказм

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Как вы можете так писать? – пишут комментаторы – ведь весь мир ополчился против нас! Они всегда нас ненавидели, и всегда мечтали отхватить кусок! Нет! Такого просто не может быть! Как так? Неужели прям весь мир против нас? Мы же хорошие! Мы же великие! Неужели они все такие злые? Уж не знаю, разочарую я кого-нибудь или порадую, но спешу Вам сообщить пренеприятнейшее известие – ВЕСЬ МИР ВСЕГДА БЫЛ ПРОТИВ ВСЕХ! ВСЕГДА! ПРОТИВ ВСЕХ! Да, да! Как только зародилось человечество, оно вечно воевало.

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