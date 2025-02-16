Гербольдт о российском мужском катании: «Этот сезон показал, что у нас нет явного лидера. Федерации виднее, кто лучше, кто надежнее»

«Не могу на сегодняшний день выделить при таком раскладе четкого фаворита. Потому что первую половину сезону для меня был явным фаворитом Марк Кондратюк, после чемпионата России все обсуждали, что явным фаворитом стал Дикиджи, сейчас все будут обсуждать Гуменника.