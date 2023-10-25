Названа дата начала разбора трамвайного кольца возле Нового рынка в Барнауле

В связи с демонтажем разворотного кольца со стороны Дома Быта изменится схема движения трамваев К демонтажу разворотного кольца в районе Дома Быта и укладке новых рельс специалисты МУП "Горэлектротранс" приступят в субботу, 28 октября, сообщает Telegram-канал "Мост".
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