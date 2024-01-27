Что за суп-овсянка, которым Федора Достоевского кормили в Германии?

Часто бывает, что литератор в глазах читателя становится чем-то сродни своим героям. Так вышло с Достоевским – мы привыкли считать его худым господином, который питается впроголодь и много курит… Часто бывает, что литератор в глазах читателя становится чем-то сродни своим героям.
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