Что за суп-овсянка, которым Федора Достоевского кормили в Германии?

Часто бывает, что литератор в глазах читателя становится чем-то сродни своим героям. Так вышло с Достоевским – мы привыкли считать его худым господином, который питается впроголодь и много курит… Часто бывает, что литератор в глазах читателя становится чем-то сродни своим героям.