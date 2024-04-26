1. Дерби ЦСКА – «Спартак» не оправдало ожиданий: 0:0 при минимуме моментов и первый удар в створ на 80-й минуте.
Нулевое дерби и вопросы к судейству Казарцева, «Барса» сохранила Хави, отравление «Сочи» в Грозном, «Сити» в 1 очке от «Арсенала», ЛЧ на Okko и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
«Ахмат» продлевался с Ташуевым на фоне исторического сезона – можно легко понять мотив решения. Только почему три года? «Факел» продлевался на фоне победы над «Спартаком», а также ничьих с «Нижним» и «Оренбургом». Вроде бы само решение тоже логично. Но есть два больших «но», которые должны были смущать и «Ахмат», и «Факел»: 1. Ташуев ни в одном клубе не отработал даже два полных сезона. Почти – только в солигорском «Шахтере» в 2018-2019 годах; 2. Нагрузки, предлагаемые Ташуевым, не очень хорошо воспринимаются игроками при негативных результатах; 3. Конечно, связь достаточного количества травм и нагрузок – дискуссионный вопрос, но травмы – просто факт; 4. Итог пунктов 2 и 3 – смотрим пункт 1.
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10 час.
Лена Мисько
Принять команду, посадить её в автобус, отнять очки у Спартака, дать пару интервью про системную структуру и структурную систему игры, проиграть всё остальное, уволиться и оставить команду на грани вылета. У самобытного самурая нет самобытной цели, есть только самобытный путь. Если взять число интервью и разделить его на число туров, отработанных в сезоне конкретным тренером, то можно вычислить индекс его самобытности. И вот полная лига у нас таких специалистов, тренирующих Черданцева в студии Матч-ТВ. Чемпионат России по борьбе за потерянные очки Спартака
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10 час.
Лена Мисько
Какой же абсурд. Зачем в таких простых моментах (https://t.me/fczenit/18314) выступать в роли моралистов? Единственное адекватное мнение среди боссов российского футбола этому поводу сегодня озвучил Алаев: «Очень позитивное интервью. Может быть, можно было бы как-то корректнее выразиться. Человек на эмоциях, обыграл «Зенит», шутки бывают неудачные. Но это шутка, мы же понимаем, что все абсолютно прозрачно, он чист в этом» Ну, хоть работа для комитета по этике есть, а отсутствие ярких цитат футболистов в СМИ мало кого волнует. Как и вытекающий из этого интерес к матчам. Нареви мне спорт (https://t.me/narevimne)
Футбольный клуб «Зенит»
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5 час.
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