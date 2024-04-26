Нулевое дерби и вопросы к судейству Казарцева, «Барса» сохранила Хави, отравление «Сочи» в Грозном, «Сити» в 1 очке от «Арсенала», ЛЧ на Okko и другие новости

Лена Мисько «Ахмат» продлевался с Ташуевым на фоне исторического сезона – можно легко понять мотив решения. Только почему три года? «Факел» продлевался на фоне победы над «Спартаком», а также ничьих с «Нижним» и «Оренбургом». Вроде бы само решение тоже логично. Но есть два больших «но», которые должны были смущать и «Ахмат», и «Факел»: 1. Ташуев ни в одном клубе не отработал даже два полных сезона. Почти – только в солигорском «Шахтере» в 2018-2019 годах; 2. Нагрузки, предлагаемые Ташуевым, не очень хорошо воспринимаются игроками при негативных результатах; 3. Конечно, связь достаточного количества травм и нагрузок – дискуссионный вопрос, но травмы – просто факт; 4. Итог пунктов 2 и 3 – смотрим пункт 1.

Лена Мисько Принять команду, посадить её в автобус, отнять очки у Спартака, дать пару интервью про системную структуру и структурную систему игры, проиграть всё остальное, уволиться и оставить команду на грани вылета. У самобытного самурая нет самобытной цели, есть только самобытный путь. Если взять число интервью и разделить его на число туров, отработанных в сезоне конкретным тренером, то можно вычислить индекс его самобытности. И вот полная лига у нас таких специалистов, тренирующих Черданцева в студии Матч-ТВ. Чемпионат России по борьбе за потерянные очки Спартака