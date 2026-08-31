Театр абсурда
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Театр абсурда

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Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Avia.pro - СМИ Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.

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Андрей М

Мужика под венец на аркане вели? А по мне просто родственников жаба задавила! Надо же и такой "куш" мимо них .... А баба хоть и шлюха, да только мужик на развод не подавал.