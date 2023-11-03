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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Llama 2 в хорошие руки: Dell и Meta✴ предложили готовый программно-аппаратный компл...

Llama 2 в хорошие руки: Dell и Meta✴ предложили готовый программно-аппаратный компл...

Llama 2 в хорошие руки: Dell и Meta✴ предложили готовый программно-аппаратный комплекс для локального развёртывания ИИDell и Meta✴ предложили совместную разработку для повышения эффективности работы компаний в области генеративного ИИ, основанную на использовании большой языковой модели Meta✴ Llama 2 и инфраструктуры Dell.

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