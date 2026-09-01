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Аргументы недели

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Эколог Усманов: появление мокриц говорит о сырости, протечках и плесени

Эколог Усманов: появление мокриц говорит о сырости, протечках и плесени

Мокрицы сами по себе не кусаются и не переносят опасные инфекции. Но их появление в доме — верный признак того, что с жильём что-то не так.

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