Эколог Усманов: появление мокриц говорит о сырости, протечках и плесени

Мокрицы сами по себе не кусаются и не переносят опасные инфекции. Но их появление в доме — верный признак того, что с жильём что-то не так.
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