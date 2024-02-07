После беседы с Владимиром Путиным Такер Карлсон хочет взять интервью у Зеленского

Опальный американский телеведущий хочет услышать два мнения.Как ранее писал "Царьград Беларусь", бывший ведущий Fox news Такер Карлсон, на днях приехавший в Москву, анонсировал интервью с Владимиром Путиным.
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