Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

СССР-РоссияПолитикаРоссия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда БолгарииБолгары достаточно странный народ — вроде бы славяне, но сами отрицают это и любят «западные ценности».Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNik NikИнтересно, сумеют ли в Болгарии обойтись без нашей помощи? Обойдутся, давайте помогать России и россиянам.Надежда"Обойдутся" так же, как и все остальные страны, подтявкивающие за своими хозяевами против России, будут скоро скулить и просить помощи!((Комментировать
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