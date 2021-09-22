СССР-Россия

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Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

Болгары достаточно странный народ — вроде бы славяне, но сами отрицают это и любят «западные ценности».

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Nik Nik
Интересно, сумеют ли в Болгарии обойтись без нашей помощи? Обойдутся, давайте помогать России и россиянам.
Надежда
"Обойдутся" так же, как и все остальные страны, подтявкивающие за своими хозяевами против России, будут скоро скулить и просить помощи!((

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