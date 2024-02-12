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В школе научат распознавать фейки и уловки злоумышленников

В школе научат распознавать фейки и уловки злоумышленников

Запрет популяризировать сервисы для обхода блокировок не повлечет их тотальный запрет, в школах планируют проводить уроки цифровой грамотности, а IT-специалистам в этом году продолжат выдавать кредиты по программе льготной ипотеки, хотя некоторые банки уже исчерпали предусмотренные лимиты.

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