В школе научат распознавать фейки и уловки злоумышленников

Запрет популяризировать сервисы для обхода блокировок не повлечет их тотальный запрет, в школах планируют проводить уроки цифровой грамотности, а IT-специалистам в этом году продолжат выдавать кредиты по программе льготной ипотеки, хотя некоторые банки уже исчерпали предусмотренные лимиты.
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