Политика как он...
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Политика как она есть

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Неизвестные дважды за день открыли огонь по людям в Петербурге: что известно

Неизвестные дважды за день открыли огонь по людям в Петербурге: что известно

В Санкт-Петербурге 4 марта два раза за один день произошла стрельба по людям. Первый раз мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим, а затем в Петроградском районе города молодой человек стрелял в девушку, которая шла по тротуару.

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