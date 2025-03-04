Неизвестные дважды за день открыли огонь по людям в Петербурге: что известно

В Санкт-Петербурге 4 марта два раза за один день произошла стрельба по людям. Первый раз мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим, а затем в Петроградском районе города молодой человек стрелял в девушку, которая шла по тротуару.
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