МВД предупреждает о мошенничестве с поддельными группами в мессенджерах

В МВД России сообщили о новом виде мошенничества, при котором преступники создают закрытые группы в мессенджерах от имени энергосбытовых компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Я даже знаю название этого мессенджера