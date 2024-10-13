"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют. Отговорки артистки после "голой вечеринки" не сработали?

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют в городах России. Отговорки артистки после скандала с "голой вечеринкой" больше не работают? К середине лета текущего года певица Лолита Милявская казалась эталонным примером для деятелей шоу-бизнеса, как нужно выворачиваться из самых неприятных и, казалось бы, безвыходных ситуаций.