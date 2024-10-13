Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Старые песни хохлов. Вышел в магазин забрали тцк отправили на фррнт. Я кашевар никого не убивал и стрелять не умею.Пленный боец ВСУ ...
  • radiofree
    Согласен с автором,почему стали топить только сейчас? До этого суда постоянно приходили в порт Одессы,и явно не с зер...Кто заходит в Оде...
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    пора  бы сделать так что бы не один корабль не мог заходить в порт Одессы !терминалы порта должны быть сейчас разруше...Кто заходит в Оде...

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют. Отговорки артистки после "голой вечеринки" не сработали?

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют. Отговорки артистки после "голой вечеринки" не сработали?

"У меня есть медаль за это…". Выступления Лолиты Милявской снова отменяют в городах России. Отговорки артистки после скандала с "голой вечеринкой" больше не работают? К середине лета текущего года певица Лолита Милявская казалась эталонным примером для деятелей шоу-бизнеса, как нужно выворачиваться из самых неприятных и, казалось бы, безвыходных ситуаций.

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