Таксистов пересадят на отечественное авто: миссия невыполнима

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отложить окончательное принятие законопроекта, согласно которому для перевозки легковым такси могут использоваться только автомобили российского производства.
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