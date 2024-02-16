Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Соответствующая информация была представлена пресс-секретарем главы армянского государства Назели Багдасарян в одной из публикации в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).