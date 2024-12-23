Audi подтвердила отзыв 113 тысяч машин: в группе риска 12 моделей

В Китае немецкая марка бесплатно починит целую плеяду моделей местной и немецкой сборки. С 27 декабря 2024 года дилеры начнут ремонтировать 113 749 автомобилей Audi, выпущенных в период со 2 января 2018 года по 23 января 2023 года.