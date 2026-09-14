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Новые правила ЕС в сфере кибербезопасности обязывают разработчиков криптокошельков предоставлять отчетность в течение 24 часов

Новые правила ЕС в сфере кибербезопасности обязывают разработчиков криптокошельков предоставлять отчетность в течение 24 часов

Европейский союз обязал поставщиков аппаратных и программных криптовалютных кошельков сообщать об активно используемых ошибках или критических уязвимостях безопасности, затрагивающих их продукты, в течение 24 часов с момента обнаружения проблемы.

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