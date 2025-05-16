Российская делегация предупредила Киев о дальнейших территориальных потерях

В ходе переговоров делегаций России и Украины в Стамбул, российская делегация предупредила о появления еще двух новых регионов РФ, которые могут образоваться, если не будут удовлетворены ее текущие требования.
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