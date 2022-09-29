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Блогерша раскрыла способ покупать дизайнерские вещи за бесценок

Блогерша раскрыла способ покупать дизайнерские вещи за бесценок

Блогерша раскрыла легкий способ покупать дизайнерские вещи за бесценок. Пользовательница сети по имени Ариэль рассказала, что выгодно совершать покупки в благотворительных магазинах, которые создаются активистами для привлечения средств нуждающимся.

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