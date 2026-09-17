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Царьград

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Мэр Нью-Йорка одобрил пилотные туалеты с таймером за $4 млн

Мэр Нью-Йорка одобрил пилотные туалеты с таймером за $4 млн

В Нью-Йорке стартовал проект по установке модульных туалетов с 10-минутным лимитом пребывания. Мэр Зохран Мамдани выделил $4 млн на 17 туалетов в пяти районах.

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