Светил ярко: Таджик вел раскошную жизнь, открыл 70 притонов, 20 квартир с нелегалами. Но тут пришли СОБР

А участковые, типа не знали, что у них под носом делается? Может их всех проверить на доходы? И туда же. КУДА МИГРАНТОВ! Показательно! Только так, я считаю, можно остановить коррупцию.

лл

лина любимцева

Откуда у молодого мигранта деньги, чтобы это все организовать? Наверняка НАРКОТУ ТОЛКАЛИ!!... А так называемые "правоохранители" не плохо имели от этого бизнеса "молодого мигранта"... Вот и "не замечали" происходящее. ЧИСТИТЬ НУЖНО СИЛОВИКОВ!! Развратились в 90-е, а сейчас скорее всего ничего не изменилось с тех пор. К ПРИМЕРУ у нас по городу вообще не встречаются полицейские в формах. Ни днем, ни вечером, ни-ког-да!!! Не видно их и не слышно... Шифруются. Делают вид, что их нет... Бабло видать пилят...