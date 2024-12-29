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Светил ярко: Таджик вел раскошную жизнь, открыл 70 притонов, 20 квартир с нелегалами. Но тут пришли СОБР

Светил ярко: Таджик вел раскошную жизнь, открыл 70 притонов, 20 квартир с нелегалами. Но тут пришли СОБР

Avia.pro - СМИ Сеть борделей, роскошь и нелегалы: чем закончилась дерзкая афера? На юго-востоке Москвы полиция обнаружила 70 притонов и 20 квартир, набитых нелегальными мигрантами.

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Комментарии
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наталия мезенева
А участковые, типа не знали, что у них под носом делается? Может их всех проверить на доходы? И туда же. КУДА МИГРАНТОВ! Показательно! Только так, я считаю, можно остановить коррупцию.
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21 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Всех арестованных нейтрализовали? НЕТ!  И вообще, скорее всего отпустят с извинениями....   Вот такая у нас продажная система...
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20 час.
лл
лина любимцева
Откуда у молодого мигранта деньги, чтобы это все организовать? Наверняка НАРКОТУ ТОЛКАЛИ!!...  А так называемые &quot;правоохранители&quot; не плохо имели от этого бизнеса &quot;молодого мигранта&quot;... Вот и &quot;не замечали&quot; происходящее. ЧИСТИТЬ НУЖНО СИЛОВИКОВ!! Развратились в 90-е, а сейчас скорее всего ничего не изменилось с тех пор. К ПРИМЕРУ у нас по городу вообще не встречаются полицейские в формах.  Ни днем, ни вечером, ни-ког-да!!! Не видно их и не слышно... Шифруются. Делают вид, что их нет... Бабло видать пилят...
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14 час.

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