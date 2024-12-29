Avia.pro - СМИ Сеть борделей, роскошь и нелегалы: чем закончилась дерзкая афера? На юго-востоке Москвы полиция обнаружила 70 притонов и 20 квартир, набитых нелегальными мигрантами.
Светил ярко: Таджик вел раскошную жизнь, открыл 70 притонов, 20 квартир с нелегалами. Но тут пришли СОБР
Комментарии
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наталия мезенева
А участковые, типа не знали, что у них под носом делается? Может их всех проверить на доходы? И туда же. КУДА МИГРАНТОВ! Показательно! Только так, я считаю, можно остановить коррупцию.
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21 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Всех арестованных нейтрализовали? НЕТ! И вообще, скорее всего отпустят с извинениями.... Вот такая у нас продажная система...
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20 час.
лл
лина любимцева
Откуда у молодого мигранта деньги, чтобы это все организовать? Наверняка НАРКОТУ ТОЛКАЛИ!!... А так называемые "правоохранители" не плохо имели от этого бизнеса "молодого мигранта"... Вот и "не замечали" происходящее. ЧИСТИТЬ НУЖНО СИЛОВИКОВ!! Развратились в 90-е, а сейчас скорее всего ничего не изменилось с тех пор. К ПРИМЕРУ у нас по городу вообще не встречаются полицейские в формах. Ни днем, ни вечером, ни-ког-да!!! Не видно их и не слышно... Шифруются. Делают вид, что их нет... Бабло видать пилят...
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14 час.
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