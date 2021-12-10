«Окопная метла»: почему немцы в Первую мировую боялись Winchester Model 1897 как огня

«Помповое» гладкоствольное ружье M97 было создано конструктором Джоном Мозесом Браунингом в конце XIX века и состояло на вооружении армии Соединенных Штатов Америки вплоть до 1957 года, став одним из самых массовых армейских дробовиков в истории.