Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Даа уж, отборнейшая бредятина.9 кругов ада по Д...
  • Россиянин
    Формулы у них перестали решаться без ЭФИРА, вот и выдумали темную материю. А эфир ученым даже упоминать запрещено. За...Что такое тёмная ...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    отец у меня ветеран был и вот однажды его поигласили в госпиталь ветеранов на обследование и лечение. Я приехал к нем...Самые смешные ане...

«Окопная метла»: почему немцы в Первую мировую боялись Winchester Model 1897 как огня

«Окопная метла»: почему немцы в Первую мировую боялись Winchester Model 1897 как огня

«Помповое» гладкоствольное ружье M97 было создано конструктором Джоном Мозесом Браунингом в конце XIX века и состояло на вооружении армии Соединенных Штатов Америки вплоть до 1957 года, став одним из самых массовых армейских дробовиков в истории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх