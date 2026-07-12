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Умер экс-капитан сборной Аргентины Раттин. На ЧМ-1966 он не хотел уходить с поля после удаления в матче с Англией – позже ФИФА ввела желтые и красные карточки

11 июля ушел из жизни бывший капитан сборной Аргентины Антонио Раттин. Ему было 89 лет.  Всю свою карьеру полузащитник провел в составе одного клуба – « Бока Хуниорс » и выиграл с ней 4 титула чемпиона страны.

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