Умер экс-капитан сборной Аргентины Раттин. На ЧМ-1966 он не хотел уходить с поля после удаления в матче с Англией – позже ФИФА ввела желтые и красные карточки

11 июля ушел из жизни бывший капитан сборной Аргентины Антонио Раттин. Ему было 89 лет. Всю свою карьеру полузащитник провел в составе одного клуба – « Бока Хуниорс » и выиграл с ней 4 титула чемпиона страны.