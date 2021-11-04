Путин провел совещание с руководством Минобороны

Российские вооруженные силы и дальше будут получать самые современные системы. Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи, передает телеканал «Известия».
Российские вооруженные силы и дальше будут получать самые современные системы. Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи, передает телеканал «Известия».
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