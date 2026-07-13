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Россиян предупредили, что даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным

Россиян предупредили, что даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых в интервью НИА «Нижний Новгород» предупредил, что даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным, если путешественник не учел важные условия страхования.

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