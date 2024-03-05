Трамп сравнил прибывающих в США мигрантов с Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят"

Экс-президент США Дональд Трамп, рассказывая о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, которая была описана в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят" и показана в одноименном фильме.
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