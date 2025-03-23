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Царьград

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Штраф до нескольких тысяч рублей за мойку машины вне отведенных мест

Штраф до нескольких тысяч рублей за мойку машины вне отведенных мест

Максим Тишаков из Московского городского педуниверситета рассказал о рисках мойки автомобилей вне официальных мест.

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