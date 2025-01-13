Захарова пристыдила украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна

Она удивилась тому, что в публикациях звучит слово "карма", а рассуждения по этому поводу ведутся серьезно и "без тени сомнения" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила украинские СМИ за обсуждение комы режиссера Тиграна Кеосаяна.