Генсек НАТО потребовал урезать пенсии и зарплаты на медицину ради увеличения взносов

Члены НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2%, которые они выделяют сейчас. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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