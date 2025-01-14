Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Игорь Круглий
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Генсек НАТО потребовал урезать пенсии и зарплаты на медицину ради увеличения взносов

Генсек НАТО потребовал урезать пенсии и зарплаты на медицину ради увеличения взносов

Члены НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2%, которые они выделяют сейчас. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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