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Почему ученые утверждают, что королева Виктория не любила собственных детей

Почему ученые утверждают, что королева Виктория не любила собственных детей

unknown artist; Queen Victoria (1819-1901); Royal Highland Fusiliers Museum; http://www.artuk.org/artworks/queen-victoria-18191901-139886У королевы Виктории было 9 детей – 4 мальчика и 5 девочек.

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