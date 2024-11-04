Украинский турист погиб после столкновения с автомобилем на турецком курорте

За последние часы стало известно о двух смертях туристов на турецких курортах. Первая трагедия произошла недалеко от курорта Аланья в провинции Анталья, где автомобиль сбил 53-летнего украинского туриста Ярослава Николаева.
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