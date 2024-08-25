В Омске эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Парка». К торговому центру приезжают пожарные машины.
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В Омске эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Парка». К торговому центру приезжают пожарные машины.