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Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Ак Барсом»: «Немного забили, но голы оказались важными»

Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Ак Барсом»: «Немного забили, но голы оказались важными»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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